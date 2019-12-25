РИАМО - 25 дек. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 27 декабря в Москве по традиции пройдет парад Дедов Морозов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Участники - Деды Морозы, а также, конечно же, все желающие посетители (в костюмах или без) – отправятся в путешествие по центру Москвы под бразильские ритмы в исполнении оркестра Samba de Primeira», - говорится в сообщении.

Участникам мероприятия советуют прийти в «классическом» костюме новогоднего волшебника или придумать, как мог бы выглядеть этот герой русских зимних сказок, если бы он встречал Новый год в Европе, Латинской Америке, Африке, Австралии или в любой другой точке мира.

Организаторы парада обещают, что для детей мероприятие станет сказочным приключением, возможностью повеселиться и загадать заветные новогодние желания, а для взрослых – шанс придумать и воплотить необычный образ, провести время с друзьями и просто отвлечься от суеты и получить заряд праздничного настроения.

Если гости не успевают подготовить костюм, то можно просто позвать всех знакомых, послушать музыку, потанцевать и сделать веселые новогодние фотографии.

Участники парада соберутся 27 декабря в 19:00 на Тверской площади, за памятником Юрию Долгорукому (за катком), а в 19:30 шествие отправится по Тверской улице до площадки «Путешествия в Рождество» на Манежной площади.

Мероприятие будет проходить под зажигательные ритмы бразильской карнавальной самбы и рождественские мелодии, которые исполнят оркестр барабанщиков Samba de Primeira.

Самые креативным участники парада получат шапки-ушанки, шарфы, перчатки, бомберы и много других подарков.

Организация парада Дедов Морозов – традиция «Московских сезонов». Обычно такие праздники собирают сотни участников и зрителей. Были проведены парады Дедов Морозов, Снегурочек, Карлсонов и других сказочных персонажей.

«Путешествие в Рождество» - самый масштабный зимний фестиваль Европы. В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона гостей. В нынешнем сезоне «Путешествие в Рождество» проходит с 13 декабря по 12 января.