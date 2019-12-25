РИАМО - 25 дек. В Одинцовском городском округе преступника, насиловавшего детей, приговорили к пожизненному лишению свободы, среди потерпевших оказался его малолетний пасынок, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Следователями были собраны доказательства вины 45-летнего жителя Одинцова по пяти эпизодам. Суд признал его виновным и в совершении насилия над малолетним пасынком. Обвиняемого приговорили к пожизненному заключению.

«Следствием и судом установлено, что мужчина с ноября 2013 по август 2014 года систематически совершал в отношении своего пасынка 2003 года рождения преступления против его половой неприкосновенности, а происходящее снимал на камеру планшетного компьютера», - говорится в сообщении.

Мать ребенка узнала о преступлении, когда ее муж уже отбывал наказание за совершение насильственных действий в отношении двух несовершеннолетних мальчиков. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

При расследовании уголовного дела сотрудники СК провели большое количество допросов, экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические, сексолого-психиатрические.

Суд приговорил злоумышленника по совокупности приговоров к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима.