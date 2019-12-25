РИАМО - 25 дек. Профильные ведомства Московской, Ярославской, Владимирской и Костромской областей заключили соглашения о совместном развитии «Золотого кольца России», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Соглашения заключили комитет по туризму Подмосковья, департамент туризма Ярославской области, администрация Владимирской области и департамент экономического развития Костромской области. Отныне они будут координировать работу в рамках перезапуска национального туристического маршрута «Золотое кольцо России».

«Вместе с коллегами из Ярославской, Владимирской и Костромской областей мы будем работать над обновлением и обогащением туристического маршрута «Золотого кольца», приданием ему новых смыслов для различных аудиторий. Например, подмосковный Серпухов мог бы войти в маршрут, это город с богатейшей историей и развитой туристской инфраструктурой. Думаю, что от перезапуска маршрута выиграют все: регионы и сами города, туристические объекты, туроператоры и туристы», – сказала руководитель комитета по туризму Подмосковья Наталья Галкина.

Для осуществления совместной работы создан проектный офис «Золотого кольца России». Регионы будут вместе разрабатывать новые туристические продукты, улучшать уже существующие, создавать проекты, организовывать профильные образовательные программы.

Кроме того, в рамках проекта будет обеспечено инфраструктурное развитие туризма в регионах «Золотого кольца России», в первую очередь – для обеспечения реализации новых и модернизированных турпродуктов.