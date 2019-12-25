РИАМО - 25 дек. В Московской области отремонтировали 13 мостовых переходов, один путепровод и паромную переправу, объекты находились на дорогах регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 600 метров составила общая протяженность отремонтированных объектов. Были укреплены пролетные строения, обустроены системы водоотвода и дренажа, выполнен ремонт опор, сопряжений, конусов и лестничных сходов, заменено асфальтобетонное покрытие, а также установлены новые перильные и барьерные ограждения.

«Всего в 2019 году отремонтировали 15 искусственных сооружений. Работы проведены на территории Волоколамского, Ликино-Дулевского, Раменского городских округов, округа Истра, Домодедово, Воскресенск, а также в Орехово-Зуеве, Луховицах, Пушкине, Сергиевом Посаде, Ступине и в Солнечногорске», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что там, где это было возможно, работы проводились последовательно по полосам с организацией реверсивного движения для удобства водителей. На многих объектах ремонт был завершен с опережением графика.

Также работники «Мосавтодора» регулярно осматривают эти конструкции, после чего при необходимости проводится плановый или капитальный ремонт.

Мосты отремонтировали в городском округе Истра через реку Маглушу рядом с поселком Красный, в округе Ступино на первом километре проезда по центральной усадьбе «Ивановское», также провели ремонт мостового перехода через реку Вытравку у деревни Ясниково в Сергиево-Посадском округе. Мост через реку Горетовку у деревни Рузино и мостовой переход через Истринское водохранилище у деревни Полежайки на 16 километре Пятницкого шоссе также отремонтировали в округе Солнечногорск.

Кроме того, ремонтные работы были проведены в городских округах Воскресенск, Домодедово, Луховицы, а также в Пушкинском, Волоколамском, Раменском, Орехово-Зуевском округах.