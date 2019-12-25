РИАМО - 25 дек. Почти 13 километров дорог обустроили в Нагатинской пойме с 2015 года для обеспечения транспортной доступности, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За четыре года для улучшения транспортной доступности мы построили в Нагатинской пойме 12,8 километра дорог, два искусственных сооружения, три пешеходных перехода. Это достаточно сложная и трудоемкая работа: для строительства улично-дорожной сети на этой территории пришлось переложить почти 284 километра инженерных коммуникаций», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работы проводились для улучшения доступности Нагатинской поймы и территории бывшего завода «ЗИЛ». Одним из важнейших событий стало строительство Кожуховский затон с прилегающей улично-дорожной сетью, обустройство пешеходного перехода с траволаторами и открытие станции МЦК «ЗИЛ».

«Кроме того, мы построили 6,5–километровый участок проспекта Лихачева, включая путепровод через МЦК, и обеспечили улично-дорожной сетью ТПУ «ЗИЛ», - добавил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в рамках обустройства дорожной сети в районе было проведено компенсационное озеленение — разбиты цветники и газоны, высажено почти 400 деревьев и 6,5 тысяч кустарников.