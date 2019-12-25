РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Поликлиника № 14, расположенная на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, с 30 декабря возобновит прием пациентов после проведенного капитального ремонта, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Поликлиника № 14 в Балашихе возобновит прием пациентов по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом № 3, с 30 декабря. В медицинском учреждении проводились работы по капитальному ремонту», - говорится в сообщении.

В поликлинике были заменены инженерные сети, проводка, установлена новая сантехника, укреплены полы, отремонтированы кабинеты врачей и холлы, восстановлена входная группа учреждения в соответствии с требованиями доступной среды.

Общая площадь объекта составляет 1,5 тысячи квадратных метров, за счет оптимизации рабочего пространства после ремонта в поликлинике будет открыто дополнительно два кабинета врачей. Всего будут работать 34 кабинета для приема 200 пациентов в смену.

Поликлиника №14 (бывшая поликлиника №4) на улице Пролетарская расположена на первом этаже жилого дома. На время ремонта поликлиники врачи принимают пациентов в дополнительном здании учреждения в микрорайоне Новое Павлино по улице Троицкая, дом №3.