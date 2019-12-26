РИАМО – 26 дек. Эксперты оператора облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» подсчитали, в какие организации россияне чаще всего звонят в новогоднюю ночь, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Исследователи подсчитали количество звонков, которые компании-клиенты «Манго Телеком» приняли прошлой новогодней ночью — с 11 вечера до 6 утра по местному времени. «Манго Телеком» предоставляет сервисы виртуальной АТС и инструменты для организации контакт-центров более чем 50 тысячам предприятий всех основных сфер.

«Лидер достаточно очевиден — службы такси. Таксопарки получают самый большой поток обращений по телефону и в обычные ночи тоже, а на Новый год количество поездок после полуночи еще и растет», — говорится в сообщении.

Вторые по списку — развлекательные заведения. Люди звонят, чтобы найти ресторан или клуб, в котором можно продолжить праздновать.

«К сожалению, не у всех, кто остается дома, получается избежать бытовых проблем. Следствие этого — звонки в коммунальные службы на третьем месте. Желающих обновить новогодний стол и заказать еду тоже достаточно много, службы доставки готовых блюд могут неплохо заработать», — отмечается в сообщении.

Праздники — время активных трат, поэтому заметный объем обращений получают банки, микрофинансовые организации и платежные сервисы.

Выяснилось, что о собственном здоровье в новогоднюю ночь люди заботятся не так, как о благополучии домашних питомцев. Во всяком случае, если судить по телефонным обращениям за ветеринарной и медицинской помощью: первых — немногим больше.

Запланированные поездки вывели в топ звонки в гостиницы, а вера в новогоднее чудо и подарок судьбы — обращения в букмекерские конторы. Им не уступают клининговые компании, автосервисы, службы психологической и наркологической помощи.

Кроме этого, в «Манго Телеком» обратили внимание на целую группу направлений, активность в которых заметно растет именно на новогодних праздниках. Это магазины фейерверков, заказ Деда Мороза и звонки в дома-интернаты для пожилых людей.