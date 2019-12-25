РИАМО – 25 дек. Известный российский фигурист Евгений Плющенко обзавелся уже седьмой собакой, однако покупку нового питомца не оценила его супруга — продюсер Яна Рудковская, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне Плющенко опубликовал в соцсети Instagram фото с псом породы кане-корсо, который получил кличку Грэй. Несмотря на то, что Рудковская любит животных, она все же отчитала мужа за покупку седьмой собаки в комментариях.

«Все-таки купил! Седьмая собака, ну, Женя! Фифа, Панчо, Лорд, Квин, Альфа и Берта! Ну, куда?!» ― возмутилась Рудковская.

Ранее ее шестилетний сын Саша выпросил пса за участие в съемках в реалити-шоу своей мамы, но Рудковская не ожидала, что ее муж так скоро приведет в дом нового питомца.

Сам Плющенко отметил, что не хочет останавливаться на седьмой собаке. Он планирует завести пса породы бордосский дог.