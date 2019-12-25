РИАМО - 25 дек. В течение года длилась реставрация фасадов и исторических помещений правого крыла здания министерства иностранных дел Российской Федерации, недавно работы завершились, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Реставрация правого крыла здания министерства иностранных дел Российской Федерации, расположенного по адресу: Смоленская-Сенная площадь, 32-34/57/23, завершалась в Москве. Это здание культурного наследия регионального значения. Работы шли под контролем столичного департамента культурного наследия.

«Реставрация знаменитой московской высотки на Смоленской-Сенной площади – многоэтапный длительный процесс, требующий особого внимания. В 2017 году исторический облик был возвращен большому участку центральной части здания, а также шпилю и балюстраде», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что сейчас закончились масштабные работы по правому крылу памятника. Здесь были отреставрированы фасады и все исторические помещения, входящие в предмет охраны, за год. В их числе - уникальный парадный вестибюль с мраморными колоннами и мраморная парадная лестница

Также проведена реставрация полов из натурального камня, каменных подоконников, кессонов потолка вестибюля с лепными изделиями, круглых колонн из искусственного мрамора и штукатурных капителей колонн, декора обрамления и откосов порталов из искусственного мрамора.

Реставраторы отремонтировали потолок с карнизом круглого холла, круглые решетки, расположенные на стенах по периметру вестибюля, решетки ограждения радиаторов, люстры и бра вестибюля, скобяные изделия, паркет, деревянные стойки гардероба.

Работники воссоздали все утраченные исторические элементы, такие как металлические решетки, столярные заполнения, светильники тамбуров, были разобраны все поздние лестничные марши и заново выполнена высококачественная штукатурка потолка, стен, откосов, дверных проемов и ниш.

Емельянов отметил, что разработка проекта реставрации исторических помещений центральной части здания и боковых башен по центральной части станет следующим этапом работ, которые нужно согласовать с Мосгорнаследием.