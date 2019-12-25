РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Общественники провели в преддверии Нового года праздничную программу для воспитанников социально-реабилитационного центра (СЦРН ), сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«В среду, 25 декабря, представители двух общественных организаций, «РосМолСпорт Московской области» и Союза женщин Подмосковья, посетили с праздничной программой Люберецкий СРЦН. В рамках праздничной программы перед детьми выступила спортсменка Анастасия Буркова», - сказал Агаджанян .

Он добавил, что дети поговорили о здоровом образе жизни с бодибилдером Денисом Шпигелем, который входит в топ-6 России по бодибилдингу. Заместитель Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья Наталья Муравьева и почетный лидер «РосМолСпорт Московской области» Александра Горейда ответили на вопросы детей.

В конце мероприятия дети получили новогодние подарки.