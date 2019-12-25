РИАМО - 25 дек. В 2019 году поступило свыше 1340 заявлений по согласованию проектов организации дорожного движения на региональных и муниципальных дорогах Московской области через Региональный портал государственных услуг (РПГУ), говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На региональных дорогах проекты организации рассматривает ГБУ МО «Мосавтодор». С начала года рассмотрено 910 обращений, из них менее 50% отказов в предоставлении услуги.

«В феврале 2019 года на РПГУ запустилась муниципальная услуга «Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Московской области». С начала предоставления услуги поступило более 430 заявлений, из которых свыше 86 выдано с положительным результатом», – говорится в сообщении.

Услуга предоставляется для оптимизации методов организации дорожного движения на дороге для повышения пропускной способности и безопасности движения авто и пешеходов. Услуга предназначена для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Минтранс области провел анализ причин отказов по услугам. Так, одними из наиболее распространенных причин отказа в предоставлении услуги являются не представление всего перечня необходимых документов – заявителю необходимо предоставить паспорт, доверенность (в случае обращения представителя), схему организации движения и ограждения мест дорожных работ и выданные ранее техтребования и условия, подлежащие к обязательному исполнению.

Также частой причиной отказа является неверное определение собственника дороги. Дорога может быть федеральной, региональной, муниципальной или частной. Для определения принадлежности, заявителю необходимо ознакомиться с интерактивной картой дорог на сайте (мособлдороги.рф).

Отказать в выдаче услуги могут из-за несоответствия проекта выданному ранее согласию владельца дороги или требованиям нормативно-технической документации. Согласие, содержащее технические требования и условия является обязательным документом для оказания услуг.

Часто проект организации дорожного движения не соответствует техническим требованиям и условиям, выданным ранее Минтрансом Подмосковья. Перед проектированием схемы организации дорожного движения, необходимо ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регулирующими правила проектирования.

Кроме того, причиной отказа может быть наличие противоречий в документации: личные данные заявителя в заявлении, должны быть идентичны тем, которые представлены в скан-копиях к заявлению. Следует отметить, что данные сверяются с данными учетной записи ЕСИА, через которую происходит авторизация на портале услуг и для устранения несоответствия, необходимо редактировать личные данные через портал РПГУ.