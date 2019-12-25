РИАМО - 25 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, мероприятие состоялось в Кремле под руководством президента Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Реализуется масштабная ясельная программа. По всей стране запущена система профилактических медицинских осмотров, причем впервые они включают обязательные обследования на онкологические заболевания», — отметил Путин.

Подмосковье участвует в 11 из 12 национальных проектов. Сформировано 52 региональных проекта. В 2019 создано свыше 6,1 тысячи ясельных мест. Московская область является одним из немногих субъектов РФ, где поддерживаются частные детсады.

Воробьев отметил, что в рамках национальных проектов в Московской области проводится работа по модернизации системы здравоохранения. В частности, закуплено большое количество современного медицинского оборудования.

«В этом году мы заложили строительство 50 школ, построили фельдшерско-акушерские пункты в самых отдаленных территориях Московской области. Приобретено рекордное количество оборудования, прежде всего для выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний: МРТ, КТ, новые экспертные УЗИ - все, что очень нужно для диагностики», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в Красногорске начали строить большую современную детскую больницу.

«Президент поддержал эту инициативу, мы уже закончили проектирование, прошли экспертизу. В первом квартале 2020 года начинаем торги, в апреле - мае — строительство. В течение трех лет мы должны ее построить. Кроме того, проектируем большой онкологический корпус», — заключил Воробьев.

В рамках нацпроектов в регионе будет рекультивировано 24 мусорных полигона, реконструированы и построены очистные сооружения, модернизированы объекты водоснабжения.

Один из главных приоритетов работы правительства Московской области - цифровые услуги.

«У нас активно внедряется «цифра». В благоустройстве у нас заметные преобразования. Задача - чтобы в большом и маленьком городе можно было комфортно проводить время», — подчеркнул Воробьев.