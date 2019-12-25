РИАМО - 25 дек. По программе реновации на территории Москвы в данный момент строятся 147 домов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В данный момент по программе реновации строят и проектируют 3,1 миллиона квадратных метров жилья. 147 объектов уже строятся, а еще 66 находятся на стадии проектирования», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Активное начало реализации программы позволило заметно увеличить число стартовых площадок и начать строительство домов практически по всему городу. В сентябре 2017 года было только 236 стартовых площадок, на сегодняшний день - 431 площадка.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года, в нее включено 5173 дома. При проектировании новых кварталов учитывают необходимость строительства дополнительных соцобъектов – школ, детских садов и поликлиник, а также развития транспортной и досуговой инфраструктуры, обеспечения жителей рабочими местами.