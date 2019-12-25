РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Жители подмосковного Красногорска могут бесплатно покататься на коньках на катке с искусственным льдом, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина торжественно открыла каток с искусственным льдом на Ярмарочной площади рядом с ДК «Подмосковье» в среду.

«Верю, что этот каток в праздничные дни, дни новогодних зимних каникул, будет наполнен нашими детишками, которые хотят научиться ездить на коньках, занимаются в отделении фигурного катания нашей спортивной школы «Зоркий», - сказала Хаймурзина.

Она поздравила участников мероприятия с наступающим Новым годом и пожелала им, чтобы в каждой красногорской семье царили мир и взаимопонимание.

Начальник отдела спортивно-массовой работы спорткомитета округа Андрей Веревкин сообщил, что площадь катка - порядка 900 квадратных метров. Лед поддерживают благодаря специальным холодильным установкам.

«Люди смогут приходить бесплатно кататься, за исключением времени, когда мы будем проводить здесь свои мероприятия. Работать каток будет с 9:00 до 22:00 до 30 марта», - сказал Веревкин.