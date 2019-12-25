РИАМО - 25 дек. В подмосковной Шатуре в эксплуатацию ввели три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено строительство и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию трем фельдшерско-акушерским пунктам в городском округе Шатура. Новые ФАПы готовятся принять своих пациентов уже в январе 2020 года», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Получить первую доврачебную помощь смогут жители деревень Долгуша, Кобелево и поселка Северная Грива.

В фельдшерско-акушерских пунктах созданы все условия как для самих работников, так и для посетителей. Здесь есть процедурная, фельдшерский кабинет, место ожидания приема. ФАПы оснащены необходимым медицинским оборудованием.

«До конца года будут введены в эксплуатацию все 25 ФАПов, предусмотренных госпрограммой «Строительство объектов социальной инфраструктуры», – отметил министр.