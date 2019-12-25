РИАМО(БАЛАШИХА) - 25 дек. Работы по реконструкции Дворца культуры Балашихи выполнены на 30%, завершить капитальный ремонт планируют в августе 2020 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В среду председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили ход работ по капитальному ремонту Дворца культуры «Балашиха», пообщались с руководством учреждения и подрядной организации. ДК «Балашиха» - центральное учреждение культуры городского округа, где проводятся основные мероприятия.

«Для нас принципиально выполнить капитальный ремонт этого здания. Старая часть здания практически не использовалась. Сейчас здесь полностью заменена кровля, выполняются фасадные работы, поменяли оконные блоки, строители приступили к отделке. Полностью завершить капремонт планируем в августе 2020 года. 30 процентов работ уже выполнено. Строители идут в графике», - сказал Юров.

Он добавил, что в рамах капитального ремонта ДК «Балашиха» также планируется выполнить благоустройство прилегающей территории. Брынцалов отметил, что судя по тому, как подрядная организация выполняет свою работу, есть надежда, что ко Дню города данный объект будет введен в строй.

«Все будет сдаваться по порядку, по готовности это позволяет уже часть здания задействовать раньше сроков», - заключил Брынцалов.

Реконструкция ДК «Балашиха» проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья». В старой части здания сохранят его исторический облик: оставят парадные ступени, колонны, памятник Ленину, отремонтируют малый зал и организуют дополнительные помещения для занятий с детьми. В новой части Дворца культуры модернизируют концертный зал, оснастят его современным звуковым и световым оборудованием, установят мультимедийные экраны, новые кресла и отремонтируют механизмы сцены.

Дворец культуры «Балашиха» открыли в 1954 году. Дополнительный корпус к главному зданию построили в 1969 году.