РИАМО – 25 дек. Власти Москвы ожидают увеличения количества мест для парковок на открытых стоянках в кварталах реновации на 15% в сравнении со старыми районами, сообщает «Интерфакс».

«В среднем, по нашим расчетам, количество бесплатных парковочных мест на открытых стоянках по сравнению со старыми районами увеличится на 15%, таким образом, ситуация с парковкой в жилых районах станет намного лучше», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Также в Москве работают над целым рядом проектов строительства подземных паркингов в домах реновации. Ожидается, что машино-местами на подземных парковках смогут пользоваться местные жители, но на сегодняшний день спрос на них не очень высокий, поэтому их могут начать сдавать в аренду.