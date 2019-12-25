РИАМО - 25 дек. Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет трех хакеров, которые взломали электронные системы РЖД и S7, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы суда.

Хакеров обвиняли по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

«25 декабря 2019 года Басманным районным судом города Москвы постановлен приговор в отношении Мамтюшева М.М., Кулабухова К.В. и Жданова А.Е. По совокупности преступлений Матюшеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Жданову назначено наказание в виде 12,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Кулабухову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - заявил собеседник агентства.