РИАМО – 25 дек. «Почта России» в среду отправила новогоднюю открытку размером несколько квадратных метров и весом около 30 килограммов от юных петербургских художников Всероссийскому Деду Морозу в Великий Устюг, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

В процессе доставки открытка пройдет несколько этапов: сначала она попадет в автоматизированный сортировочный центр Санкт-Петербурга, затем в сортировочный центр Вологодской области, а потом уже – в Великий Устюг. Всего она преодолеет чуть более тысячи километров.

«Когда мы узнали, что дети в Санкт-Петербурге рисуют такую большую открытку, мы не смогли остаться в стороне и поняли, что именно «Почта России» должна доставить этот уникальный подарок Деду Морозу. Посылка с теплыми детскими пожеланиями приедет в Великий Устюг в канун Нового года и станет отличным подарком для главного волшебника страны», – отметил директор УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Серебренников.

Создать грандиозное поздравление для зимнего волшебника предложила известная петербургская художница и рекордсмен Книги Гиннесса Валерия Лошак в начале декабря. Вместе со своими учениками из изобразительной студии она на протяжении месяца рисовала и раскрашивала открытку размером три на два метра, внутри которой дети написали свои личные пожелания Деду Морозу.

«Отправление открытки Всероссийскому Деду Морозу в Великий Устюг – очень волнительное событие для ребят, которые ее рисовали, и для меня лично. В такие моменты особенно начинаешь верить в сказку и предновогоднее волшебство. Спасибо «Почте России» за помощь в доставке нашего необычного груза. Пусть все пожелания, которые написали дети, обязательно сбудутся», – прокомментировала художница.