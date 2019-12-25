РИАМО - 25 дек. За первые девять месяцев реальные доходы москвичей выросли в среднем на 11%, рост обусловлен многими факторами, сообщил заместитель мэра столицы по экономике Владимир Ефимов.

«Мы на протяжении нескольких лет наблюдаем рост реальных доходов жителей Москвы. Мы полностью доверяем данным роста поступлений от налога на доходы физических лиц в бюджет города. На сегодняшний день доступны данные за девять месяцев, и мы понимаем, что доходы выросли на 11%», - сказал Ефимов в телеканале «Москва 24».

Он добавил, что росту доходов служит множество факторов, в том числе рост количества субъектов малого предпринимательства. Также наблюдается рост доходов этих субъектов.