РИАМО – 25 дек. В театре «Современник» опровергли информацию об ухудшении состояния худрука Галины Волчек, ранее попавшей в больницу, сообщает Газета.ru.

Ранее появилась информация о том, что Волчек была экстренно доставлена в одну из московских клиник. Позже в СМИ сообщили об ухудшении ее состояния, однако представители театра заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

«Состояние Галины Борисовны остается стабильным», — отметили в театре.

Галина Волчек отметила 19 декабря свое 86-летие. В 1956 году она вместе с единомышленниками, среди которых были Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков, организовала студию молодых актеров. Именно эта студия через некоторое время трансформировалась в театр-студию «Современник». С 1972 года Волчек являлась главным режиссером театра «Современник», а с 1989 года — его худруком.