РИАМО - 25 дек. В строительных бытовках на Звенигородском шоссе в Москве произошло возгорание, площадь пожара достигала 60 квадратных метров, огонь ликвидирован сотрудниками МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Огонь ликвидировали на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины возгорания.