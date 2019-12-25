РИАМО - 25 дек. В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в городском округе Клин появится первая в Подмосковье площадка с воздушной подушкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в Клину скоро появится первая в Московской области площадка с воздушной подушкой. <…> Такие подушки позволяют фристайлерам и спортсменам отрабатывать новые трюки без каких бы то ни было травм и увечий, они помогают новичкам побороть страх высоты и свободного падения, также применяются в качестве развлечения и получения экстремальных ощущений», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Такие подушки используют профессиональные атлеты и простые любители активного отдыха. В Клину разместили подушку размером шесть на пять метров. Использовать ее смогут как взрослые, так и дети. Прыгать в нее можно будет с разных высот — с двух, трех и четырех метров.

«Подушка представляет собой огромную двухслойную камеру. Верхняя – мягкая. Нижняя – упругая, как надувной батут. Первая – смягчает падение, вторая – слегка пружинит, предотвращая удар о землю. В момент приземления из верхней камеры через специальные клапаны выходит воздух, и человек мягко приземляется, оказываясь на нижней камере», - отмечается в материале.

Кроме воздушной подушки, в парке также появился детский «Сноуборд Парк», его смогут посещать дети от трех до шести лет.

«Он приучает ребенка к спорту, развивает координацию, отвлекает от компьютера. Малышам становится интересно проводить время на свежем воздухе», - сказал Хайкин.