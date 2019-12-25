РИАМО - 25 дек. В Москве освободили от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий Артема Костырко, следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте мэра столицы.

«Освободить Костырко Артема Александровича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента информационных технологий города Москвы в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, подписанном мэром Сергеем Собяниным.

Костырко был одним из ответственных за проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года.