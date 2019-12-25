РИАМО - 25 дек. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 52-летней женщины в Басманном районе столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Тело женщины обнаружили у арки дома на улице Старая Басманная, 3. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого – 50-летнего мужчину.

«В ходе конфликта подозреваемый задушил женщину, после чего с целью сокрытия преступления вынес труп на улицу», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».