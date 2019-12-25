РИАМО – 25 дек. В работе соцсети «ВКонтакте» в среду вечером произошел сбой, пишет Газета.ru.

О сбое свидетельствуют данные портала DownDetector.

«Отмечается, что наибольшее число жалоб (62%) связаны с проблемами с доступом к сайту. Еще 24% не могут отправить сообщение в социальной сети», — говорится в сообщении.

Также 13% пользователей, отправивших жалобы, испытали трудности со входом в аккаунт.

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми.