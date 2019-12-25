РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала защитника подольского ХК «Витязь» Игоря Головкова на три матча, сообщается на сайте лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча. На основании представленных материалов, принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Игоря Головкова по пункту 1.32. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (мешает или наносит вред проведению игры), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении.

ХК «Витязь» 22 декабря в Подольске уступил московскому ЦСКА со счетом 1:6. Головкова удалили до конца игры на 52 минуте. После игры главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец сказал, что Головкова, по всей видимости, удалили за то, что он облил водой лайнсмена.

Лайнсмен или линейный судья отвечает за отслеживание положений «вне игры», пробросов шайбы, нарушений численного состава, а также проведения вбрасываний шайбы и разнимает хоккеистов.