РИАМО - 26 дек. Жителей и гостей подмосковного Солнечногорска приглашают посетить Ice-вечеринку, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Уже в этот четверг, 26 декабря, в Солнечногорске на Советской площади пройдет Ice-вечеринка «Подкат засчитан». Мероприятие начнется в 19:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, 27, 28 и 29 декабря с 16:00 для гостей будут проводить праздник в резиденции Деда Мороза. Предусмотрена яркая концертная программа. Все мероприятия можно посетить бесплатно.

В этом сезоне в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева во второй раз запустили программу «Зима в Подмосковье». Она призвана познакомить туристов с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление мест массовых гуляний и проведение всевозможных мероприятий.

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