РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 дек. В нескольких населенных пунктах Домодедова 27 декабря ожидается нарушение электроснабжения в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: деревня Редькино, «Домодедово-Таун», село Никитское (улицы Городская, Звонкая, Полевая, Центральная, Прохладная, Овражная, Верхняя Тополиная)», – говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается с 9:00 до 17:00. В это же время нарушение электроснабжения ожидается в деревне Образцово.

Также с 9:00 до 16:00 ожидается отключение электричества в деревне Заболотье и селе Домодедово.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.