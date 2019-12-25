РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Хореографический зал открыли в сельском центре культуры и досуга «Рассвет» в деревне Соболиха Балашихи после ремонта, средства в размере 400 тысяч рублей были выделены из бюджета Московской области, сообщил депутат регионального парламента Тарас Ефимов.

В среду он вместе с советником губернатора Подмосковья Александром Коганом и депутатом Госдумы Максимом Сураевым проверили качество проведенного ремонта хореографического зала в СЦКиД «Рассвет». В ходе работ было уложено новое половое покрытие, оштукатурены и окрашены стены и потолок, вставлены стеклопакеты и двери.

«Родители воспитанников танцевальной студии обратились в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с ходатайством о ремонте хореографического зала. Средства в размере 400 тысяч рублей на ремонт помещения были направлены из бюджета Московской области», – сказал Ефимов.

В ходе рабочего совещания Александр Коган попросил директора учреждения Ольгу Шитикову и коллег-депутатов подготовить смету для продолжения ремонта в сельском центре.

Сельский центр культуры и досуга «Рассвет» открыт в 1991 году. На базе центра работают кружки художественной самодеятельности и творческие объединения: коллектив русской песни «Надежда», народный коллектив «Подмосковье», театральная студия «Аленушка», джазовый квартет «Экслибрис», ВИА «Смысл жизни» и студия восточных танцев. Учреждения регулярно посещает более 900 жителей Балашихи.