РИАМО - 25 дек. Между женщинами 60 и 63 лет на борту воздушного судна, которое должно было лететь из Москвы в Нальчик, произошел конфликт, в итоге рейс был сорван, сообщает Газета.ru.

Причиной конфликта стало то, что одна из пенсионерок заняла место другой.

«На замечания сотрудников экипажа самолета женщины не отреагировали», - говорится в материале.

После этого пассажирка заступилась за одну из пенсионерок, в результате спор лишь затянулся.

Пожилым женщинам выписали административные протоколы, согласно которым их обвиняют в невыполнении требований командира самолета и мелком хулиганстве. Пенсионеркам грозит штраф или арест до 15 суток.