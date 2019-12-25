РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Бывшее здание офицерской столовой в микрорайоне Городок А Люберец могут принять в собственность муниципалитета в 2020 году, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду он провел прямой эфир на радио Люберецкого региона, в ходе которого ответил на вопросы жителей. Во время эфира жительница поинтересовалась, какова дальнейшая судьба заброшенного здания бывшей офицерской столовой в микрорайоне Городок А.

«Мы одними из первых в Подмосковье приняли в собственность военный городок. Но это здание еще не принято в собственность, идет суд, надеемся, что в 2020 году примем», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что после принятия в собственность судьбу здания будут решать вместе с жителями.