РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Главе Люберец Владимиру Ружицкому пожаловались на перекопанный после прокладки канализации двор в поселке Октябрьский, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел прямой эфир на радио Люберецкого региона, в ходе которого ответил на вопросы жителей. Во время эфира житель поселка Октябрьский пожаловался, что двор дома №15 на улице Ленина перекопали во время прокладки канализации.

«Завтра (26 декабря - ред.) я приглашу руководителя управляющей компании «Содействие». Будем решать этот вопрос в рамках правового поля», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в подобных случаях, когда перекапывают дворы, а люди вынуждены ходить по грязи, нужно сразу обращаться в правоохранительные органы, а затем в прокуратуру.