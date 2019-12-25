РИАМО – 25 дек. Указом президента России Владимира Путина уволен глава УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко, сообщает kp.ru.

«Глава государства также назначил нескольких начальников в правоохранительные органы», - отмечается в материале.

Президент уволил не только Савченко, но и еще целый ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. Среди тех, кого затронул указ Путина, оказались руководитель Главного управления криминалистики СК РФ Сергей Рябов, прокурор Омской области Анастас Спиридонов, начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов.

Путин уволил нескольких высокопоставленных генералов МВД, СК и МЧС>>