РИАМО - 25 дек. Национальный космический центр, который построят на территории Мневниковской поймы и Государственного космического научно-производственного центра имени Михаила Хруничева, его введут в эксплуатацию в 2022 году, сообщил директор по развитию АО «Мосинжпроект» Наиль Сайфуллин.

«Национальный космический центр строится по поручению президента. Задача – организовать ввод этого объекта уже в 2022 году. Сегодня ведется проектирование, подготовительные работы к строительству. Мы считаем, что по итогам ввода, это будет часть серьезного национального космического кластера, который будет реализован на территории завода имени Хруничева», - сказал Сайфуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в строящемся центре появится множество новых рабочих мест. Для специалистов космической отрасли будет организована удобная и быстрая доставка к месту работы.

«Космический центр будет частью большого кластера. Мы планируем построить улично-дорожную сеть, мосты, которые будут интегрированы с Мневниковской поймой», - добавил Сайфуллин.