РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В подмосковных Люберцах в 2019 году осуществляют свою деяльность свыше 16 тысяч предприятий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел прямой эфир на радио Люберецкого региона, в ходе которого ответил на вопросы жителей.

«По количеству малых и средних предприятий городской округ Люберцы входит в тройку в Московской области. У нас работает свыше 16 тысяч предприятий», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что предприятия дают рабочие места, платят налоги, обеспечивают достойную заработную плату.

«Мы стремимся привлекать инвестиции, развивать бизнес, регулярно встречаемся с предпринимателями. Я всегда на связи с ними», – заключил Ружицкий.