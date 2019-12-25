Для проведения новогодних фейерверков в столице оборудовали более 30 площадок, в том числе 11 высотных. Также в ночь на 1 января в 20 столичных парках прогремит более 50 тысяч залпов. В течение пяти минут ночное небо будут озарять красные, синие, зеленые, золотые и серебряные огни. Начнется красочное новогоднее шоу в 01:00 по московскому времени. Адреса площадок для праздничных фейерверков в Москве смотрите в инфографике РИАМО.