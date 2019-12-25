РИАМО - 25 дек. В Москве объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях из-за тумана с видимостью 200-500 метров, он сохранится до 10:00 26 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», - отмечается в материале.

Также водителей призвали быть аккуратнее на дороге и избегать внезапных маневров.

Пешеходам порекомендовали использовать светоотражающие элементы на одежде.