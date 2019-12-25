РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Глава Королева Александр Ходырев вручил награды жителям за вклад в развитие города, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду Ходырев выступил с итоговым отчетом о развитии города в 2019 году. На нем присутствовали почетные жители, руководители предприятий, ветераны, врачи, учителя, предприниматели, депутаты и общественники.

«От всей души поздравляю всех с наступающими Новым годом и Рождеством, с удовольствием вручаю награды жителям города, внесшим наибольший вклад в развитие города. Желаю вам всем благополучия, счастья и исполнения самых заветных желаний», – сказал Ходырев.

Сотрудники администрации, градообразующих предприятий, предприятий сферы ЖКХ медики, педагоги и другие получили юбилейные знаки «90 лет Московской области», нагрудные знаки «Почетный работник здравоохранения», почетные знаки «Серебряный знак городского округа Королев», почетные грамоты и благодарственные письма профильных министерств и главы города Королев.