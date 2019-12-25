РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Свыше 70 сотрудникам предприятия «Подольсккабель» вручили благодарности и награды за плодотворный труд, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В среду в Подольске прошла торжественная церемония награждения сотрудников предприятия «Подольсккабель» за плодотворный труд и большой личный вклад в развитие, укрепление народного предприятия. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня машиностроителя и Дня работника кабельной промышленности.

«В ходе мероприятия поздравили более 70 сотрудников, которым вручили почетные награды министерства промышленности и торговли РФ, Мособлдумы, Ассоциации «Электрокабель», а также муниципальные награды, награды от гендиректора АО «НП «Подольсккабель» Михаила Громова и другие. Так, медалью «За безупречную службу» IV степени наградили водителя грузового автомобиля цеха №26 Алексея Саранюка. Нагрудный знак «Заслуженный работник кабельной промышленности» вручили начальнику цеха №20 Александру Казакуту и главному конструктору Алексею Почуеву», – говорится в сообщении.

Медалью «Ветеран завода» за долголетнюю, непрерывную и безупречную работу наградили распределителя работ цеха №2 Валентину Васичеву, аппаратчика химводоочистки (ХВО) цеха №25 Светлану Короткову, уборщицу производственных и служебных помещений цеха №26 Ирину Правдолюбову и заместителя главного бухгалтера Анну Сейфетдинову. Ценные подарки вручили и сотрудникам, проработавшим на заводе 20 и 25 лет, среди которых испытатель проводов и кабелей цеха №2 Людмила Горбунова, опрессовщики цеха №2 Алексей Кирюхин и Алексадр Романов и другие.

Почетной грамотой министерства промышленности и торговли РФ наградили заместителя начальника цеха №2 Игоря Зеленцова, почетной грамотой ассоциации «Электрокабель» — контролера кабельных изделий цеха №33 Светлану Ильичеву и опрессовщика цеха №2 Олега Переяславцева.

«В ходе мероприятия президент Благотворительного фонда имени Подольских курсантов Владимир Безуглый поблагодарил сотрудников, а также директора завода за бесценный труд и торжественно вручил Громову от Совета ветеранов РФ памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и благодарственное письмо от Фонда Подольских курсантов. Также он был удостоен нагрудного Знака «За содружество» Московского областного объединения организаций профсоюзов», – поясняется в материале.