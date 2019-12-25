РИАМО – 25 дек. Американская звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, подарили своей старшей дочери Норт на Рождество бархатный жакет Майкла Джексона, сообщает Газета.ru.

«Фотографии и видео с жакетом Кардашьян показала у себя в Instagram. По словам женщины, она купила его на аукционе и надеется, что Норт будет хранить его всю жизнь и даже носить. Специально для девочки рукава жакета подшили, в дальнейшем можно будет восстановить длину», — говорится в сообщении.

В этом жакете музыкант выходил в свет с актрисой Элизабет Тейлор в 1997 году. Джексон скончался в 2009 году.