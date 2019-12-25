РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Новогодний турнир по чирлидингу состоится в подмосковных Люберцах 26 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать шестого декабря в рамках проекта «Зима в Подмосковье» состоится новогодний турнир городского округа Люберцы по чирлидингу. Начало в 16:00», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие 14 команд из городского округа Люберцы, одна команда из городского округа Лыткарино и одна из городского округа Жуковский.

«Приходите насладиться выступлением спортсменов по адресу: улица Камова, дом №4, Инженерно-технологический лицей. Вход свободный», – заключается в сообщении.