РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Два учреждения здравоохранения Люберец планируют капитально отремонтировать до конца текущего года, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Всего в нынешнем году запланирован капитальный ремонт семи медицинских учреждений в городском округе Люберцы. Он выполняется по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«На пяти объектах работы уже завершили. Это поликлинические отделения №№3, 8, 9, 11 Люберецкой областной больницы и поликлиническое отделение №1 Московского областного центра охраны материнства и детства. Еще в двух учреждениях работы завершат до конца текущего года», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что до конца года капитальный ремонт закончат в поликлиническом отделении №10 и стационарном отделении №1 Люберецкой областной больницы.