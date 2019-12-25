РИАМО – 25 дек. Президент Росси Владимир Путин высказался по поводу успехов правительства и Центрального Банка России в области создания стабильной макроэкономики страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин провел встречу с членами правительства, на которой подвел итоги работы в 2019 году.

«Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива, это создание хорошей макроэкономической базы развития», — сказал Путин.

Он отметил, что у российской экономике есть серьезные результаты. Например, удалось выйти «на минимальный уровень инфляции». Также, по его словам, существующая макроэкономическая база дает возможность развития.