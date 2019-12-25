РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Более 100 врачей пришли работать в медицинские учреждения Королева в 2019 году, сообщил глава города Александр Ходырев на ежегодном отчете.

В среду Ходырев выступил с итоговым отчетом о развитии города в 2019 году. На нем присутствовали почетные жители, руководители предприятий, ветераны, врачи, учителя, предприниматели, депутаты и общественники.

«Преодолевать кадровый дефицит помогают меры поддержки. Это социальная ипотека, субсидии на доплаты участковым терапевтам и педиатрам от губернатора Московской области. А также служебные квартиры, компенсация за аренду жилья, целевые направления в медицинские ВУЗы, Дни открытых дверей для студентов-медиков от города. В 2019 году работать в медицинские учреждения Королева пришли 103 врача, а с 2016 года их число – более 300. Это самые нужные для жителей участковые врачи-терапевты, врачи общей практики, участковые врачи-педиатры, а также узкие специалисты», – сказал Ходырев.

Также трое специалистов получили жилищные субсидии от правительства Московской области, шесть медицинских работников – служебные квартиры от города, 42 специалиста получают компенсацию за аренду квартир.

Продолжается реконструкция больницы и поликлиник в городе, начатая в 2014 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Уже капитально отремонтирован 7-этажный корпус «А-Б» стационара городской больницы. Обновлены две детские поликлиники, женская консультация и инфекционный стационар.

В 2019 году реконструкция продолжается. Завершен капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории общей площадью более тысячи квадратных метров. Проводится капитальный ремонт в корпусах «В» и «Г-Д» центрального стационара.

Реконструкция началась и в Костинской поликлинике. Параллельно с ремонтом здесь ведется и переоборудование, для поликлиники уже приобретены современные флюорограф и маммограф.

Всего в 2019 году для городской больницы приобретено медицинское оборудование на сумму более 160 миллионов рублей. Это очень нужные и современные аппараты. В том числе аппарат для искусственной вентиляции легких, хирургические стойки, аппараты ультразвуковой диагностики.

Также запущен в эксплуатацию компьютерный томограф, приобретен ангиограф. В скором времени планируется создать на базе Королевской больницы региональный сосудистый центр. Кроме того, планируется открытие интегрированной операционной для проведения малоинвазивных операций, в том числе для онкобольных.