РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. В 2020 году в подмосковном Королеве планируют отремонтировать 10 дорог площадью 65 тысяч квадратных метров и тротуары по 19 адресам, сообщил глава города Александр Ходырев на ежегодном отчете.

В среду Ходырев выступил с итоговым отчетом о развитии города в 2019 году. На нем присутствовали почетные жители, руководители предприятий, ветераны, врачи, учителя, предприниматели, депутаты и общественники.

«В следующем году (в 2020 году - ред.) мы отремонтируем еще 10 автомагистралей площадью 65 тысяч квадратных метров и тротуары по 19 адресам. Большую часть ремонта дорог выбрали сами жители с помощью голосования на портале «Добродел», – сказал Ходырев.

Ремонт дорог в Королеве охватил 1 миллион квадратных метров дорожного покрытия из общей площади дорог – 1 миллион 300 тысяч квадратных метров.

В 2019 году отремонтировано 30 дорог площадью 108 тысяч квадратных метров, было обновлено еще 10 тротуаров.

Планируется реализовать проект реконструкции улицы Станционной, которая ликвидирует проблему транспортной доступности в микрорайоны города.

И еще одна задача, выполнения которой очень ждут жители, – строительство наземного перехода на станции «Подлипки Дачные». До конца текущего года специалисты РЖД проводят разработку проектной документации. Строительство нового перехода запланировано на 2020 год.