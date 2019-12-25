РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Труженице тыла из Подольска Надежде Никушиной, отметившей 90-летний юбилей, передали подарки от правительства Подмосковья и администрации округа, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду свое 90-летие отметила труженик тыла Надежда Никушина. Именинницу с юбилеем поздравили замначальника территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск Роман Ермаков и начальник Климовского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Ольга Кузнецова.

«Никушиной были вручены поздравительный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина, памятные подарки от правительства Московской области и администрации городского округа Подольск. Имениннице пожелали здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего», – говорится в сообщении.