РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. В подмосковном Королеве в 2020 году благоустроят 33 двора, сообщил глава города Александр Ходырев на ежегодной итоговой встрече.

В среду Ходырев выступил с итоговым отчетом о развитии города в 2019 году. На нем присутствовали почетные жители, руководители предприятий, ветераны, врачи, учителя, предприниматели, депутаты и общественники.

«Уже сформирован и утвержден советом депутатов план работ по благоустройству дворов, в него вошли 33 территории в разных микрорайонах города, к которым относятся 108 многоквартирных домов», – сказал Ходырев.

Ежегодно в Королеве обновляется не менее 10% дворов. За 5 лет из 325 дворов наукограда благоустроено 167. В них установлены 163 новые игровые и спортивные площадки, заасфальтировано 600 тысяч квадратных метров проездов и пешеходных дорожек, оборудовано 120 новых контейнерных площадок.

За последние годы в городе создали более 16 тысяч дополнительных парковочных мест, около 700 из них – в 2019 году.

На территории Акуловского водоканала планируется продолжить благоустройство. Там, когда выпадет снег, будет создана новая лыжня со всей необходимой спортивной инфраструктурой. На старте, который расположится на стадионе «Вымпел», будет все для любителей катания на коньках.

Планируется воплотить в жизнь и проекты по обустройству территории пруда у КТРВ и пруда 1-го городка микрорайона Юбилейный, а также по созданию зон отдыха вдоль реки Клязьмы и в Комитетском лесу.