РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Объем инвестиций в основном капитале в Королеве составил более 19,5 миллиардов рублей, сообщил глава города Александр Ходырев на ежегодной итоговой встрече.

В среду Ходырев выступил с итоговым отчетом о развитии города в 2019 году. На нем присутствовали почетные жители, руководители предприятий, ветераны, врачи, учителя, предприниматели, депутаты, общественники.

«В 2019 году инвестиции в основной капитал составили более 19,5 миллиардов рублей, объем инвестиций на душу населения – свыше 86 тысяч рублей. Привлеченные средства направлены на улучшение качества жизни наших горожан, развитие образования и спорта, социальную поддержку, ремонт больниц и дорог, строительство школ и детских садов и многих других объектов», – сказал Ходырев.

Основу экономики города составляют крупные научно-исследовательские организации, конструкторские бюро и научно-производственные объединения. В 2019 году объем отгруженных товаров, работ и услуг составил более 71,6 миллиардов рублей, темп роста составил 127,6% по сравнению с 2018 годом. Свыше половины приходится на сферу научных исследований и разработок.

Губернатором Московской области поставлена задача на привлечение инвесторов в город. В Королеве создаются благоприятные условия для развития наукоемких технологий, повышения объемов производства, увеличения занятости населения, расширения налогооблагаемой базы, следовательно, и улучшения качества жизни.

В 2019 году благодаря открытой работе по привлечению инвесторов и диалогу с ними, удалось создать более 2 тысяч новых малых предприятий, около 800 новых рабочих мест.