РИАМО – 25 дек. Военный аналитик Иван Коновалов заявил, что российские боевые роботы могут заинтересовать иностранных покупателей, передает Федеральное агентство новостей.

О том, что в России начали создавать робототехнические комплексы тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», ранее сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков. По словам Коновалова, боевые роботы уже были опробованы в Сирии.

«Тот же «Уран-9», известная система, прошла боевую проверку и показала, что тема перспективная. К слову, линейка военных роботов расширяется, они могут иметь разное предназначение, но должен превалировать главный принцип — достижение максимальной универсальности. Это конечно еще дело не сегодняшнего дня, хотя уже сейчас такие системы пытаются сделать максимально многофункциональными», — отметил Коновалов.

Он добавил, что роботехнические комплексы — это еще и помощники, способные под плотным огнем противника вывести с поля боя раненных или подвести на первую линию боеприпасы, а также их можно использовать для разминирования.

«Сейчас робототехнические комплексы пока не являются для нас фирменным сегментом, как та же боевая авиация, ударные вертолеты, системы противовоздушной обороны, танки, но тем не менее уже мы достигли того уровня наработок, что это позволяет сделать их нашим брендом на международном рынке вооружений. Это будет полезно», — отметил эксперт.